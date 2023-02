Francesco Facchinetti travolge la sinistra: "Accogliere stranieri? Ma se..."

22 febbraio 2023 a

a

a

Proprio non ci sta, Francesco Facchinetti, e in studio da Mario Giordano, ospite di Fuori dal coro su Rete 4, punta il dito contro le autorità italiane e una certa retorica dell'accoglienza e della solidarietà che tanto è cara alla nostra sinistra e che spesso viene semplicemente demolita dalla cruda realtà. Il tema è quello del degrado delle città italiane e di interi quartieri lasciati alla mercé di sbandati. Gli inviati di Giordano, arrivati sul posto, hanno rischiato grosso mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità fisica. E Facchinetti stigmatizza quanto ha visto: "Non siamo in grado di accogliere. Non siamo in grado di badare agli italiani, figurarsi come possiamo essere in grado di badare agli stranieri. Politiche sui giovani, politiche sul lavoro...".

Quindi il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, importante ed eclettico manager del mondo dello spettacolo, produttore e imprenditore, si rivolge a Giordano: "Vorrei fare una domanda, anzi la faccio a te. Perché non arriva un messaggio chiaro da parte delle istituzioni, dal sindaco di Torino in questo caso: non andate in quelle zone, perché sono pericolose, non andate in quelle zone. Oppure il sindaco di Milano: non andate nelle zone della Stazione centrale dopo le 8 di sera. Perché non arriva questo messaggio?". "Però Francesco, anche se arrivasse ti rendi conto che lì ci sono persone che ci vivono? - replica Giordano - A me la cosa che ha fatto effetto più di tutte, a parte le botte alla nostra inviata, è quella anziana che dice 'Io non posso uscire di casa mia che me la ritrovo occupata e io fuori'. Ma la gente che vive lì, com'è possibile?", è lo sconcerto del giornalista e conduttore.

"Caro Fedez, cosa mi stupisce di lei". Mario Giordano lo annichilisce | Video

"Questo - sentenzia Facchinetti - è il risultato di una politica completamente sbagliata sulla integrazione e sull'accoglienza, totalmente errata. Non siamo in grado di badare agli italiani, figurati se siamo in grado di badare agli stranieri".



"