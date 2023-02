Barbara D'Urso, "sono stata querelata": sconcerto a Pomeriggio 5

Roberto Tortora 22 febbraio 2023 a

Barbara D’Urso nella bufera. Il caso “Lollobrigida” e le polemiche relative alla sua eredità, infatti, non si spengono e la conduttrice di Pomeriggio Cinque, nel corso dell’ultima puntata, ha rivelato di essere stata addirittura querelata dai genitori di Andrea Piazzolla: “Io scusate, ma una querela ce l’ho. Scusatemi eh. Io una ce l’ho. E sono anche orgogliosa di andare in tribunale. Notizia choc. Ma non da lui, dai genitori. E quindi sono ancora più orgogliosa…”.

La presentatrice del salotto pomeridiano di Canale 5 non è la sola ad esser finita nel mirino, perché, dal momento in cui Gina Lollobrigida ci ha lasciati all’età di 95 anni, è scoppiata una battaglia mediatica e legale tra il suo ex-assistente, Piazzolla appunto, il figlio, il nipote e l’ex-marito della diva. Sulla graticola Andrea Piazzolla sapeva di poterci finire presto, quando l’attrice era ancora in vita e si sarebbe organizzato per tempo. È quanto sostiene uno degli ospiti della d’Urso, il giornalista Roberto Poletti, il quale spiega il comportamento di Piazzolla, arrivato addirittura a registrare momenti privati della vita della Lollo. Queste le parole di Poletti: “Sapeva che sarebbe arrivata la bufera e si è organizzato. Lui è bravo a difendersi. Però non vuole mai essere giudicato perchè tra virgolette minaccia querele…”.

A quel punto ha preso la parola Patrizia Groppelli, che ha fatto un’altra rivelazione importante. Sostiene, infatti, di aver visto nel garage del nonno di Piazzolla una Ferrari parcheggiata di nascosto, alimentando ancora di più il fuoco della polemica: “Il nonno ha una Ferrari ben nascosta nel garage nel suo paese. Lo so per certo. Mi prendo le responsabilità di ciò che ho detto…”. Un’affermazione grave, vista la posta in gioco, per questo Barbara d’Urso ha dovuto prendere le distanze dalla dichiarazione della sua opinionista: “Obiettivamente, fino a ieri, tutto quello che hai detto si è poi rivelato vero. Adesso ha tirato fuori questa notizia, Groppelli ti assumi le responsabilità. Nemmeno sapevo avesse un nonno. Mi dissocio…”. La sensazione, che è più una certezza, è che questa spinosa faccenda avrà nuovi, tristi capitoli.