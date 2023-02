Tatarella asfalta De Angelis: "Meloni e fascismo? Cosa non dici..."

24 febbraio 2023 a

a

a

Scontro durissimo a Otto e Mezzo tra De Angelis e Tatarella. Al centro del dibattito la rissa fuori dal liceo Da Vinci di Firenze e le parole del ministro Valditara che ha aspramente criticato la lettera della preside inviata agli studenti in cui si faceva riferimento a un pericolo del "ritorno del fascismo". De Angelis ha usato questo episodio per andare all'attacco a testa bassa su Fratelli d'Italia e sul governo: "La destra di Meloni è sovranista, che alimenta pulsioni molto reazionarie e fa brodo anche un richiamo al passato".



Tatarella però ha risposto per le rime: "La destra della Meloni ha una posizione internazionale solida e riconosciuta sia in Europa che negli Stati Uniti. Una posizione ben lontana da quanto affermato da De Angelis. Inoltre ogni volta dobbiamo ricordare Fiuggi e il fatto che la Meloni si sia dissociata più volte dal fascismo. Ci tocca farlo tutte le volte". Parole chiare che hanno zittito De Angelis che seguendo la propaganda rossa usa anche i fatti di Firenze per infangare il premier e il suo partito. A dargli man forte anche la Gruber: "La Meloni sta cercando di normalizzare la destra, ma ci sta riuscendo?". Insomma il ritornello della "normalizzazione" della destra continua a trovare spazio nei salotti della sinistra. Ma il risultato è uno solo: aumentano i consensi per il centrodestra.