Mare Fuori, chi è "Liz": la scandalosa star di Tinto Brass

Oggi è Liz di Mare Fuori 3, una delle fiction di maggior successo della tv italiana tra Netflix e Rai 2. Ma Anna Ammirati negli anni Novanta è diventata famosa, da giovanissima, come nuova diva lanciata da Tinto Brass nello scandaloso Monella. "Volevo essere indipendente e con quel film mi ribellai, poi ho sfidato i pregiudizi", aveva confessato l'attrice, una delle poche a non aver mai rinnegato il maestro dell'eros all'italiana e anzi continuare a ringraziarlo, omaggiarlo e visitarlo di persona.

Interprete dell'educatrice dura dal cuore tenero del carcere minorile di Nisida, ha spiegato in una intervista al settimanale Chi di aver preparato con scrupolo il personaggio, in cui ci sono vari elementi autobiografici tratti dalla sua turbolente esperienza giovanile.

"Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l’occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Ho ancora i brividi a ripensarci. Questa emozione l’ho messa tutta nel personaggio. Sono proprio Liz, una spericolata pure lei, ma non così istintiva come la ragazzina di allora, sono diventata molto più lenta".

Da ragazzina, spiega, era complicata e ribelle, un po' come i protagonisti di Mare fuori. "Ho sofferto molto la solitudine e quelle sensazioni mi sono rimaste tatuate dentro. Tutto questo mi ha portato a volermi laureare in psicologia". Fuori dal set, è coinvolta nel progetto Esa e ha creato un podcast per parlare ai giovani (e non solo) di identità di genere, teme che sta molto a cuore alle nuove generazioni.