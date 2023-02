Che tempo che fa, vince Elly Schlein? Ecco la foto: tristezza assoluta

27 febbraio 2023 a

a

a

Anche a Che tempo che fa celebrano in diretta la vittoria a sorpresa di Elly Schlein alle primarie del Pd. Peccato che Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e gli autori dello show della domenica sera di Rai 3 incappino in una mezza gaffe. Ore 23.39 di domenica sera, l'account Twitter di CTCF condivide la notizia politica di giornata: "Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF".

"La Schlein benedetta da Soros e Prodi". Travolta dal meloniano: chi è davvero

Tutto giusto, tutto corretto. Un piccolo consiglio, però, si impone: non si poteva scegliere una foto meno "triste" (anzi, trista per dirla all bolognese, Elly e il suo rivale Stefano Bonaccini capiranno) della vincitrice?





Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF pic.twitter.com/5TzEuTLIx5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 26, 2023

Se davvero per il Pd inizia una nuova era, se davvero è stata "una rivoluzione copernicana" come commentato in contemporanea su La7 dal direttore Enrico Mentana, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, l'inizio a livello d'immagine non appare dei migliori: sorriso tirato, posa impostata davanti all'urna, atmosfera un po' tetra e grigiotta.

"Non li avevamo mai visti". Gori sotto-choc: chi ha votato Elly Schlein

Insomma, tutto tranne che "una festa democratica", come sia Schlein sia Bonaccini hanno continuato a rivendicare subito dopo il verdetto, con oltre un milione di elettori accorsi ai gazebo per scegliere il nuovo segretario.