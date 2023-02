Elodie fa piangere Mara Venier: Domenica In, crollo emotivo

27 febbraio 2023 a

Momenti di grande emozione a Domenica In, su Rai 1, in una puntata ovviamente dedicata all'omaggio a Maurizio Costanzo, gigante della televisione italiana scomparso venerdì a Roma a 84 anni. Un weekend di lutto per tutti i protagonisti del piccolo schermo, che a modo loro hanno ricordato il "papà dei talk" italiano e marito di Maria De Filippi.

Il palinsesto di Mediaset è stato stravolto per l'occasione, come ovvio, anche per rispetto della conduttrice di Amici e C'è posta per te. Ma anche la Rai, dove Costanzo ha scritto pagine memorabili negli anni Settanta con Bontà loro, antesignano del suo Maurizio Costanzo Show a Mediaset, ha celebrato in ogni modo possibile il giornalista.

Come detto, nel salotto di una Mara Venier in lacrime tra i segmenti più commoventi quello di Elodie che interpreta con grande intensità Se telefonando, brano storico e dimenticabile firmato nel 1966 da Costanzo, in versione paroliere (non sarà l'unica volta) per Sua Maestà Mina in persona. Il confronto con l'originale è semplicemente impossibile, ma Elodie regala attimi struggenti che portano la stessa Venier alle lacrime.

Spazio poi a Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Costanzo. "Come sarà il ‘dopo’ per Maria?", gli chiede la Venier. "Per lei Maurizio è stato tutto - ha risposto lui -. Il dovere di noi amici, finiti questi ricordi per Maurizio, è quello di essere vicini a Maria. Credo che Maria sia rimasta davvero sola. Ha bisogno del nostro affetto e di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui. Credo sia un dovere nostro da assolvere con cristiana amicizia".