Maurizio Costanzo, il tormento di Iva Zanicchi: "Gli ho fatto uno sgarbo grave"

"Ho fatto uno sgarbo a Costanzo, anche abbastanza grave": Iva Zanicchi lo ha detto nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. La cantante è stata invitata insieme ad altri ospiti proprio per ricordare e omaggiare il giornalista romano scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni. Diverse trasmissioni, non solo a Mediaset ma anche in Rai, hanno dedicato ampio spazio a Costanzo dopo la sua morte. Tornando allo sgarbo, la Zanicchi ha spiegato: "Lui mi voleva per il secondo anno consecutivo a Buona Domenica, ma io ero stata contattata dalla Rai, da Carlo Conti, per fare Domenica In. Allora lui mi mandò dei fiori e mi chiese di restare con loro".

L'artista, poi, ha raccontato anche un altro aneddoto su Costanzo; "Io facevo Ok, il prezzo è giusto. Lui mi telefonò e mi disse: ma allora, quand'è che ricominci a cantare? Io gli dissi che in realtà non avevo mai smesso, ma quel format era così forte... Lui allora mi disse di piantarla e di andare a cantare da lui tutte le domeniche al Maurizio Costanzo Show. E io ci andai". Infine l'artista ha ammesso che sarà per sempre grata al giornalista: "Devo dirgli grazie, a lui l'ho detto più volte, perché ho ricominciato a cantare proprio grazie a lui".