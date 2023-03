Belve, la gaffe di Casalino: "Una poesia di Baudelaire?"

01 marzo 2023 a

"Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire...” : Rocco Casalino, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, ha citato questi come suoi "classici" di riferimento. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ha rivelato, infatti, che una delle sue passioni è proprio la letteratura. E quando la conduttrice lo ha incalzato dicendogli: "Mi dica una poesia di Baudelaire", mettendolo così in difficoltà, Casalino ha fatto una gaffe clamorosa, che ha fatto ridere tutti in studio: "Il mio problema è la memoria... allora, oddio…vediamo... Ora ricordo, Madame Bovary?". "Ma come? Guardi che sta peggiorando la sua situazione", ha chiosato la Fagnani.

Casalino, poi, ora responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha parlato anche del suo rapporto con l’ex premier Giuseppe Conte, di cui in passato è stato portavoce. "Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così”, ha dichiarato. E quando la Fagnani gli ha chiesto se oggi si sente abbandonato da Conte, lui ha confessato: “Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non c’è stato nessun allontanamento".

Infine, un accenno anche al suo lato più intimo e personale, con un toccante racconto sulla sua infanzia difficile a causa di un padre violento: “Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che questi dimenticheranno. Ma io non ho dimenticato nulla e non perdono”.