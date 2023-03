Belve, Fagnani "sotto choc": è saltata la parte finale

01 marzo 2023 a

Giallo sulla seconda puntata di Belve che è andata in onda ieri sera, martedì 28 febbraio, su Rai due. Subito dopo l’ultima intervista, infatti, la conduttrice Francesca Fagnani ha lanciato la parte finale del programma intitolata Belve After, con lo sketch delle Eterobasiche e i fuori onda che precedono o seguono le varie interviste della serata. Ma la trasmissione di Belve è stata subito interrotta da Rai 2 per far partire la nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, condotta da Alessandro Cattelan, che segue come orario di messa in onda il programma della Fagnani.

Apparentemente Rai 2 ha deciso di troncare la puntata sul finale senza un reale motivo. E ovviamente sui social si è scatenata la polemica. La stessa Francesca Fagnani, in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter, si è detta basita: "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace", ha scritto. "Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero", ha aggiunto. E rispondendo a un utente che aveva commentato "Siamo sotto choc", la conduttrice ha risposto: "Pure io!".

Insomma, che fine hanno fatto i fuori onda di Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti, non lo sapremo mai forse. Anche su RaiPlay, la puntata è stata caricata senza la parte finale...