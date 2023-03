Michelle Hunziker e Mediaset, brusco risveglio: piani stravolti

02 marzo 2023 a

Brusco (e gelido) risveglio per Michelle Hunziker e i vertici di Canale 5. A Cologno Monzese consideravano Michelle Impossible & Friends una "gallina dalle uova d'oro" ma dopo il grande successo di ascolti del debutto, settimana scorsa, la seconda puntata del "gran varietà" di Mediaset condotto dalla showgirl svizzera con diverse ospitate eccellenti ha fatto un buco nell'acqua, decisamente sorprendente e imprevisto.

TvBlog ha spulciato per primo i dati Auditel rilevando un netto calo rispetto a 7 giorni fa: da oltre il 21% di share, infatti, lo show è sceso al 17%, con perdita secca di mezzo milione di telespettatori. Un tracollo ch ha favorito Rai 1, la grande sconfitta della scorsa settimana, che ha vinto la sfida della prima serata con il film Bohemian Rhapsody (più attraente, evidentemente, di Piccole donne) superando Canalr 5 con 200mila telespettatori in più (ma 3 punti di stare in meno, essendo durato meno dello show della concorrenza).

Nel dettaglio, Bohemian Rhapsody, il bio-pic su Freddie Mercury, ha totalizzato 2 milioni e 452mila telespettatori (media di share del 14.59%), mentre Michelle Impossible & Friends si è fermato a 2 milioni e 288mila spettatori (share del 17.32%). Dietro al duello tra al duello tra Rai 1 e Canale 5, si segnalano Mare Fuori 3 su Rai 2 (1 milione e 345mila telespettatori, share dell’8%) e Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli, su Rai 3, con 2 milioni e 16mila telespettatori (12,15% di stare). Più staccati Controcorrente, su Rete 4 (572mila telespettatori e 3,98%) e La mummia, su Italia 1 (1 milione e 142mila telespettatori, 6,06%).