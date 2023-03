Cristina Scuccia, indiscrezioni sull'ex suora: "Perché non teme la fame"

03 marzo 2023 a

Da quando ha svestito i panni della suora, Cristina Scuccia ha deciso di viversi al massimo le esperienze che le vengono offerte. Sembra ormai certa la sua presenza nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi. L’ex orsolina sarebbe stata fortemente voluta dalla produzione e lei avrebbe accettato di buon grado la proposta.

A riportarlo è il settimanale DiPiù, che ha svelato anche un piccolo retroscena: “Raccontano dietro le quinte che Cristina si stia già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”. Il suo passato potrebbe quindi darle una mano ad affrontare al meglio un reality che è sempre stato definito il più tosto del panorama televisivo, dato che le condizioni sono simili a quelle dei veri naufraghi.

Comunque quella dell’Isola non sarà la prima esperienza davanti alle telecamere: è diventata famosa nel 2014 con la partecipazione a The Voice, dopodiché ha preso parte a Ballando con le stelle nel 2019 e ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo a dicembre 2022. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato la sua scelta di cambiare vita: “È stato complesso, difficile, oggi ho il sorriso, ancora più forte di prima, credo ancora di più nella vita, in Dio, la fede non è andata via”.