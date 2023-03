Bocchino, la rivelazione: "Dove studiava Elly Schlein", caos da Formigli

03 marzo 2023 a

"Su Schlein ho fatto un errore, ho detto che ha frequentato scuole private costosissime, mentre la realtà è che ha frequentato delle scuole pubbliche per persone ricche che vivono a Lugano": Italo Bocchino, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha avuto un serrato botta e risposta con Marco Furfaro del Pd. Che lo ha subito interrotto: "Ma cosa dice? Nella vita capita a tutti di dire sciocchezze". Spazientito, il direttore del Secolo d'Italia ha detto: "Voi arrivate con un modello nuovo, se il modello nuovo deve essere quello del confronto, almeno bisogna ascoltare quando l'altro parla...".

"Esatto, il confronto, non la denigrazione mistificatoria", ha ribattuto subito il dem. Ma Bocchino è andato avanti e, sempre sulla Schlein, ha aggiunto: "Per quanto riguarda il lavoro, io non ho detto che lei non ha mai lavorato, lei ha detto che si occuperà delle politiche del lavoro che conosce poco perché non ha avuto una professione, ha sempre e solo fatto politica". "E lei che ha fatto mi scusi? Quando è entrato in Parlamento la prima volta?", lo ha interrotto di nuovo Furfaro.

A quel punto Bocchino ha risposto: "Non mi interrompa, è la carenza di argomenti che porta a interrompere. Allora, io prima di fare il parlamentare ho fatto il giornalista professionista. Comunque per me la politica è la professione più nobile che io abbia conosciuto in vita mia, sto solo dicendo che Schlein non conosce il mercato del lavoro perché non ha avuto esperienze".