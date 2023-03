Italo Bocchino svela tutto: "I responsabili di Cutro sono tre"

03 marzo 2023 a

"L'aumento degli sbarchi deriva da una situazione molto complessa, soprattutto in Tunisia": Italo Bocchino, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha parlato della questione migranti in Italia, con particolare riferimento al drammatico naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi domenica scorsa. "Accadono delle cose che riguardano la vita interna di altri Paesi e noi ne paghiamo le conseguenze", ha proseguito il direttore del Secolo d'Italia.

"Se vogliamo parlare di quello che è accaduto a Crotone - ha aggiunto poi Bocchino - noi non dobbiamo distogliere lo sguardo dalla tragedia, che ci porta a soffrire tutti inevitabilmente quando vediamo tutte quelle bare, ma il problema è che quello è accaduto perché ci sono tre responsabili in questa vicenda: i primi sono gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, poi c'è una responsabilità politica dell'Unione europea perché per anni si è girata dall'altra parte e ha fatto finta che il problema dell'immigrazione fosse un problema dei Paesi che affacciano nel Mediterraneo; la terza responsabilità, che è della sinistra che ha governato in questi anni, è quella di aver fatto dell'Italia il ventre molle della frontiera dell'Europa nel Mediterraneo".

A quel punto il giornalista ha fatto un esempio: "Faccio un ragionamento: la barca parte da Smirne, per arrivare a Crotone fa la rotta ionica, prima di arrivare a Crotone però c'è tutta la Grecia. Perché non si ferma prima in Grecia, che è Unione europea? Perché la Grecia ha delle politiche rigide contro l'immigrazione clandestina, noi no".