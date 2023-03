The Voice Senior, due giudici non si presentano: caos a Rai 1

03 marzo 2023 a

Sconcerto a La Vita in diretta: a poche ore dalla finalissima di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici sempre su Rai 1, Alberto Matano si collega con lo studio dello show per dare qualche gustosa anticipazione. Ma c'è un imprevisto: all'appello mancano due dei quattro coach-giudici.

I telespettatori attendono Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ovvero i Ricchi e Poveri. Inaspettatamente, però, due poltroncine sono vuote. "Loredana e Angela non ci sono, le abbiamo lasciate nei camerini". E' D'Alessio, in versione portavoce un po' imbarazzato, a motivare l'assenza. Clementino e Angelo dei Ricchi e Poveri provano a sdrammatizzare: "Ci siamo quasi tutti". In studio, però, Matano appare piuttosto sconcertato.

"Raccontatemi l’energia che si respira lì in vista della finale", ha fatto buon viso a cattivo gioco il conduttore della Vita in diretta, senza indagare troppo sullo "sgarbo" della Bertè e della Sotgiu. "Un'energia pazzesca", ha confermato D'Alessio. Il grande favorito per la vittoria, secondo i beninformati, sarebbe Stefano Borgia, uno dei tre finalisti della squadra dei Ricchi e Poveri. Ma in quella della Bertè ci sono due concorrenti professionisti a tutti gli effetti, come Aida Cooper e Ronnie Jones che nella loro lunga carriera hanno cantato a fianco di alcune tra le più grandi star della musica leggera italiana tra anni Settanta e Ottanta. Occhio, dunque, perché potrebbe essere un derby tra Ricchi e Poveri e Loredana: ecco svelato, forse, l'arcano dell'assenza delle due primedonne della giuria: sono già in clima-partita.