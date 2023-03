Ciao Maschio, LDA e il concerto drammatico: "Sono tornato a casa distrutto"

04 marzo 2023 a

A Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo il sabato in seconda serata su Rai 1, ecco arrivare LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, diventato famoso grazie ad Amici prima e al Festival di Sanremo poi.

Il cantante si racconta e spiega come è arrivato nel mondo della musica. Oggi ha 19 anni, ma due anni fa ebbe una grande delusione, che racconta alla De Girolamo senza troppo infingimenti: "Sono andato in un locale a Napoli, c’erano 500 persone - ricorda -. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: io non posso fare questo nella vita. Lì è la prima volta che mi è mancato il coraggio di continuare", ammette.

Dunque, LDA aggiunge: "Io per quattro-cinque mesi non ho ascoltato musica, non ho fatto musica, entravo in macchina e spegnevo la radio". Poi, però, si presenta ad Amici con il brano Quello che fa male, in cui ha raccontato proprio quanto accaduto. E quella canzone è stata l'inizio della sua ascesa e del suo successo.