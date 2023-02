Ciao Maschio, colpaccio-De Girolamo: chi porta in studio dopo Sanremo

09 febbraio 2023 a

Nunzia De Girolamo è pronta a sfruttare il seguito della finale del Festival di Sanremo 2023: la prossima puntata di Ciao Maschio andrà in onda sabato 11 febbraio, subito dopo la proclamazione del vincitore, e sarà incentrata proprio sulla musica. Un riconoscimento per la De Girolamo, che avrà modo di attirare ancora più pubblico: i primi tre appuntamenti della nuova stagione di Ciao Maschio sono comunque andati molto bene.

Nel suo spazio in seconda serata, la conduttrice di Rai1 ha ottenuto una media in crescita del 12 per cento di share. In attesa di riprendere con le interviste inedite che hanno finora caratterizzato il programma - che è tornato in onda a partire dallo scorso 21 gennaio - la De Girolamo sfrutterà l’appuntamento speciale per riproporre gli interventi di alcuni artisti. La musica sarà quindi grande protagonista della prossima puntata: tra gli ospiti Al Bano e Gigi D’Alessio, che la conduttrice ha incontrato nella prima edizione del 2021, ma anche Clementino e tanti altri.

Ciao Maschio potrà quindi proseguire la scia di ascolti positivi: l’ultima puntata ha ottenuto un eccellente risultato, il 12,6 per cento di share e quasi 800mila spettatori. Gli ospiti sono stati Marco e Giorgio della Gialappa’s Band, Filippo Magnini e Fabrizio Biggio, che ha anche ricevuto una “incursione telefonica” di Fiorello.