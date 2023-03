Fiorello, siluro contro il Pd: "Cosa fa mio padre per lavoro"

06 marzo 2023 a

Il lunedì è sempre un giorno complicato, figurarsi il lunedì mattina. E così capita che anche i miglior, com'è Fiorello nel panorama della televisione italiana, incappi in una gaffe. Accade in diretta a Viva Rai 2, il programma che apre all'alba i palinsesti di Rai 2. Lo showman siciliano, affiancato dalla fidata spalla comica Fabrizio Biggio (l'altra metà de I soliti idioti, insieme a Francesco Mandelli, con cui aveva raggiunto uno straordinario successo dieci anni fa), inscena un siparietto ben noto e apprezzato dai telespettatori.

Ogni mattina chiama al telefono un bimbo per farlo partecipare a un gioco: deve riconoscere da quale animale si è travestito Mauro Casciari, altra presenza fissa dello show. Stavolta però qualcosa non va tutto liscio. Il bimbo sembra sempre lo stesso, cambiando solo nome e città. Il padre, invece, sembra sempre coinvolto in affari loschi. Nel tentativo di mettere in difficoltà il piccolo (?) ospite, Fiorello chiede al bimbo quale sia la capitale dell'India. Domanda semplice solo in apparenza. E infatti, alla risposta "Bombay", tra le megalopoli più famose del subcontinente, nessuno fa una piega se non Biggio, che interviene ricordando a tutti come oggi il nome corretto della città sia Mumbai. Anzi, Fiorello si complimenta con il bimbo. Peccato che la risposta sia sbagliata: la capitale indiana, infatti, è Nuova Delhi.

E' stato proprio Casciari, a quel punto, a interrompere il clima di euforia: "Siamo sicuri che non sia Nuova Delhi?". "Chiudiamo, ci siamo impelagati", si scusa Biggio, accusato simpaticamente anche da Fiorello: "E’ colpa tua. Improvvisiamo, improvvisiamo e poi…". Altro colpo di scena quando Casciari scopre (si fa per dire...) che il papà del bimbo al telefono si occupa di corruzione con il Qatar. A qualcuno, dalle parti del Pd, saranno fischiate le orecchie.