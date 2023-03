Rai, "documento riservatissimo": il report segreto sui virologi

06 marzo 2023 a

Dagospia ha ricevuto un documento “riservatissimo” che riguarda un monitoraggio particolare eseguito da Rai-Ipsos. Il report “segreto” riguarda il grado di notorietà di un migliaio di personaggi più o meno famosi: a fare notizia è soprattutto il focus sui virologi, con i vertici di viale Mazzini che per qualche motivo ci tenevano a sapere quali fossero i più popolari tra il pubblico della televisione.

“Nell’aprile 2021 - scrive Marzo Zonetti su Dagospia - quando si era da poco insediato il governo Draghi e a viale Mazzini regnava ancora l'assetto giallo-verde M5s-Lega, la Rai procedette a monitorare il livello di ‘riconoscimento' di alcuni biologi, infettivologi, epidemiologi. In una parola, le ‘virostar' che prima facevano il bello e il cattivo tempo su ogni canale televisivo e che adesso, all'allentarsi dell'emergenza, sono chiamate in televisione in veste di ‘tuttologi’”.

Non sorprende il fatto che il più popolare sia risultato Matteo Bassetti (49%), che ha imperversato per mesi su tutte le reti e in qualsiasi talk show. A completare il podio Massimo Galli (43,6%) e Roberto Burioni (40,7%). Alle loro spalle, praticamente il vuoto: il quarto è Andrea Crisanti ed è risultato molto distaccato, con il suo gradimento al 25,3%. Quinta Antonella Viola (10,6%), mancano invece all’appello altri esperti molto quotati in tv come Fabrizio Pregliasco e Ilaria Capua. “Forse perché - è l’ipotesi di Zanetti - nel giugno 2021, con l'avvento del nuovo CdA Rai e la carica di amministratore delegato assegnata a Carlo Fuortes, il monitoraggio della notorietà delle ‘virostar' parve di fatto cessare”.