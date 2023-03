Uomini e Donne, Gemma Galgani a luci rosse: “Dove voleva leccarmi”

06 marzo 2023 a

Dopo il grave lutto che ha colpito Maria De Filippi, costretta a dire addio a Maurizio Costanzo e quindi a prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, la macchina di Uomini e Donne è ripartita a pieno ritmo. Dalle registrazioni sono emerse le prime anticipazioni, sia sul trono classico che su quello over, che preannunciano delle puntate a dir poco scoppiettanti.

Come sempre, grande protagonista sarà Gemma Galgani, che a quanto pare ha molto di cui parlare. Stando alle anticipazioni offerte dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino sta continuando a frequentare il cavaliere Silvio: lei sembra interessata, ma allo stesso tempo lo sta studiando per capire bene se può davvero piacergli. Dalle anticipazioni risulta che la Galgani ha da ridire su alcuni modi di fare e di parlare volgari del cavaliere.

In particolare avrebbe lamentato un linguaggio troppo colorito dal punto di vista sessuale, che sarebbe stato accentuato durante un’esterna in spa. La Galgani avrebbe raccontato in studio che il suo cavaliere “voleva leccarle le ascelle” e “succhiarle le dita dei piedi”. Non resta che attendere di vedere la puntata per capire come sarà proseguita la discussione, che si preannuncia da un lato bollente ma dall’altro piuttosto imbarazzante.