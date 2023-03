The Voice Kids, bufera su Antonella Clerici: "Ma dietro quei bimbi..."

08 marzo 2023 a

a

a

The Voice Kids è stato accolto benissimo dal pubblico di Rai1, dato che la prima puntata ha ottenuto quasi il 23% di share. Non sono però mancate alcune polemiche nei confronti del programma condotto da Antonella Clerici. A sollevarle è stata Elisabetta Scala, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale NuovoTV in qualità d vicepresidente del Movimento Italiano Genitori.

"Crollata in lacrime": The Voice, dietro le quinte si consuma il dramma

Il suo intervento è partito da una premessa, necessaria a far capire di non essere prevenuta nei confronti del programma o della conduttrice: “Ho seguito Antonella già ai tempi di Ti lascio una canzone, quando mi ha chiamata per una consulenza, dandomi libero accesso alle prove per vedere come venivano trattati i bambini e dare suggerimenti. Abbiamo verificato, in quel caso, che i bambini si divertivano e non c’era competizione”. Qualche perplessità, invece, su The Voice Kids: “A parte l’assenza di competizione, bisogna verificare che dietro i bambini non ci siano genitori troppo competitivi, che spingono magari i loro figli con l’acceleratore”.

Arisa sconvolta, cose mai viste sul palco di Rai 1: a The Voice Kids... | Video

“Non sono ammessi i look da piccoli adulti - ha aggiunto la vicepresidente del Moige - i si può vestire in maniera divertente, ma non si deve assolutamente calcare la mano. Non si devono trasformare i bambini in piccoli fenomeni. Comunque, dire che i bambini non debbano mai andare in tv non sarebbe corretto, perché ci sono programmi assolutamente proponibili come lo Zecchino d’oro”.