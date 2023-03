Masterchef, Edoardo ci prova con Antonella Clerici: "Se mi inviti..."

08 marzo 2023 a

Edoardo Franco si è aggiudicato la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Una vittoria meritata, che gli sta aprendo un mondo di opportunità lavorative, dopo essersi presentato al cospetto di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli da disoccupato. Franco ha avuto la meglio su tutti gli altri concorrenti non solo grazie alla grande abilità ai fornelli, ma anche per la sua attitudine: anche in finale ha avuto sempre una parola positiva nei riguardi dei suoi avversari.

Dopo aver trionfato a Masterchef, Franco ha subito fatto parlare di sé per il conto in sospeso con Bruno Barbieri, che gli aveva fatto scommettere che in caso di vittoria si sarebbe fatto tagliare i capelli. Alla fine Edoardo ha barattato la sua salopette viola leopardata con lo chef stellato per salvare il suo taglio stravagante. Ieri, martedì 7 marzo, è invece stato ospite di Stasera c’è Cattelan, la nuova trasmissione che va in onda in seconda serata su Rai2. Il vincitore di Masterchef si è cimentato nella preparazione di un aperitivo con alcuni ingredienti “anomali”, ovvero con gli insetti commestibili.

Durante la preparazione è partita dallo studio anche una chiamata ad Antonella Clerici, famosa per la Prova del cuoco prima e per È sempre mezzogiorno adesso. “Antonella - è stata la proposta di Franco - se ti fa piacere invitami nella tua trasmissione, ci vengo molto volentieri”. Cattelan ha ironizzato: “Certo, noi qui siamo un ufficio di collocamento”.