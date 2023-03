MasterChef, Edoardo Franco lo fa in diretta: pubblico disgustato

09 marzo 2023 a

Edoardo Franco protagonista assoluto. Il vincitore di MasterChef, dopo il siparietto in piazza del Duomo e la partecipazione a Le Iene, si presenta a Stasera c’è Cattelan. Durante la puntata in onda su Rai 2 il cuoco e Alessandro Cattelan si sono messi dei grembiuli per sollevare delle cloche. La sorpresa? Delle cavallette. Niente paura per Edoardo. Il vincitore del talent ha spiegato le sue buone ragioni per mangiare gli insetti e ha affermato che la paura è tutta frutto di un preconcetto.

Così, ridendo e scherzando, i due sono passati agli assaggi. Per Cattelan la cavalletta al naturale ha il sapore delle gallette quando rimangono aperte troppo a lungo, mentre per Edoardo sono stranamente pastose. Ma non è finita qui. Di fronte a un pubblico sorpreso e sconvolto, cuoco e conduttore hanno assaggiato le larve. Risultato? "Molto buone".

Ecco allora che Cattelan ha voluto videochiamare Antonella Clerici, al timone proprio di un programma di cucina. Alla Clerici i due hanno dimostrato di mangiare i grilli, a loro dire "pesciosi". Con la vittoria a MasterChef il 26enne di Varese si è fatto strada anche in tv. Franco non avrà solo un bel gruzzoletto per pagarsi la formazione continua o per aprire una sua attività. Il giovane infatti potrà pubblicare il suo libro di ricette e partecipare al corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.