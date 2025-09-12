Masterchef, Eleonora Riso beffata: quanto le resta dei 100mila euro in gettoni d'oro

Ve la ricordate Eleonora Riso, la vincitrice di MasterChef 2024? La ragazza dai capelli corti, i modi gentili, l'aria un poco stralunata e un talento spaziale ai fornelli? Ecco, Eleonora ha raccontato quanto le è accaduto nel podcast Gurulandia.

Si parla, nel dettaglio, del premio da 100mila euro in gettoni d'oro che spetta al vincitore del cooking-show. E ancor più nel dettaglio si tratta delle difficoltà incontrate dalla Riso per poter effettivamente mettere mano alla somma. "Sono andata al cambio valute e mi hanno dato un sacchetto d'oro. Poi mi hanno spiegato che potevano cambiarmeli loro o che me li avrebbero spediti a casa con il furgoncino portavalori e io avrei dovuto portarli in banca, nella cassetta di sicurezza", premette.

Un lungo calvario, molta burocrazia. E soprattutto una pessima sorpresa: tra imposte e conversioni, i teorici 100mila euro in gettoni d'oro sono "dimagriti" fino a restare 56mila euro cash. Poco più della metà. "Li ho cambiati, mi sono fatta fare un bonifico", ha spiegato con un pizzico di rassegnazione Eleonora Riso.

Poi largo al gossip, a un argomento più leggero. E per certo più gravido di soddisfazioni per la chef: il suo chiacchieratissimo rapporto con Nicolò Califano, talentuoso concorrente nella medesima edizione di MasterChef. I due erano - anzi, sono - legatissimi. Tanto che si iniziò a parlare, su solide per quanto apparenti basi, di una loro relazione. Tutto falso, rivela Eleonra. "Durante il programma c'è stata una mega-crush, qualcosa di chimico. Però ci abbiamo giocato, perché siamo due cazz***. Se c'è stato qualcosa? No", conclude Eleonora con una sonora risata. Solo amici, dunque.