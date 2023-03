Elly Schlein, la Gruber la gela: "Nuove regole Ue? Meloni lo sta facendo"

09 marzo 2023 a

Elly Schlein in affanno. La nuova segretaria del Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo non è apparsa sul pezzo soprattutto sul fronte immigrazione. Nel salotto di La7 ha ripetuto come un mantra i ritornelli di questi giorni della sinistra contro la Meloni: " Il Cdm a Cutro è un messaggio tardivo, perché viene dopo un lungo silenzio della premier e un’assenza. Le misure le guarderemo a fondo ma ancora aspettiamo una risposta a una domanda molto semplice: chi ha deciso che partisse la guardia di finanza, con mezzi che si sono rivelati inadeguati, anziché la guardia costiera?".



Poi ha accusato la Meloni di non portare avanti battaglie in Europa per cambiare le politiche migratorie. A questo punto è intervenuta la Gruber che a sorpresa ha difeso la Meloni: "Beh in realtà lo sta facendo anche in Europa". La nuova "maestrina" Pd a questo punto ha cercato di arrampicarsi sugli specchi: "Esamineremo il decreto nel dettaglio ma chiaramente il contrasto alle reti di trafficanti si può fare in modi più efficaci. Per queste persone che scappano da situazione di guerra e tortura non vale decreto il flussi. Il governo dovrebbe battersi per cambiare il trattato di Dublino, e quando ero al Parlamento europeo non ho mai visto la destra ai negoziati. Il governo dovrebbe chiedere a Orban e ai loro alleati di cambiare le leggi sull’accoglienza". Una fake news dato che la Meloni da tempo in ogni sede e anche nei bilaterali con i leader europei sta chiedendo un cambiamento radicale della politica Ue sul fronte emergenza immigrazione.