Cruciani su Cutro: "Senza mezza prova, ma di che parlate?"

10 marzo 2023 a

a

a

"Con l'empatia e l'umanità non si governa". Giuseppe Cruciani strappa un'ovazione al pubblico in sala a Dritto e rovescio, su Rete 4. Si parla ovviamente di Cutro, a poche ore dal CdM andato in scena nella cittadina calabrese teatro del naufragio e della strage di migranti, 12 giorni fa.

"10 giorni che campate così". Cruciani sbotta, Ong fatte a pezzi | Video

In studio da Paolo Del Debbio, il renziano Davide Faraone e un rappresentante della Ong Mediterranea accusano il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: "Le sue parole sono inqualificabili, è meglio se non parla". Ma il giornalista di Radio 24, conduttore de La Zanzara, ribatte colpo su colpo.

"Hanno accusato il governo di mancanza di umanità, di mancanza di empatia. Ma con l'empatia e l'umanità non si governa". Primo convintissimo battimani.

"Lei non mi risponde!". Amodeo contro il governo, Cruciani lo zittisce | Video

"L'empatia e l'umanità sono dei sentimenti tra l'altro intimi, che si possono esprimere in mille modi. Si governa con le decisioni, non mostrando l'empatia, la simpatia, i pianti, le lacrime, la commozione. Quelle - si infervora Cruciani - sono cose fatte per le telecamere". Quindi rivolto al mondo delle Ong e alle opposizioni: "E' dieci giorni che campate sul cinismo di Piantedosi, ma di che parlate? E' 20 giorni che accusate il governo di cinismo, senza mezza prova! Senza mezza prova!". E giù altri applausi convinti dalla platea.