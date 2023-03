Avanti un altro, Bonolis umilia la concorrente: "Compromessa"

11 marzo 2023 a

a

a

Paolo Bonolis è stato ospite di Tv Talk, su Rai3, e ha svelato qualche aneddoto curioso sui programmi che conduce. A partire da Avanti un altro, con Bonolis che ha confessato che una volta è stato davvero cattivo con una concorrente. “L’unica volta che forse un po’ lo sono stato, e me ne rendo conto - ha dichiarato - fu quando si sedette davanti a me una signora che era evidentemente compromessa dalla chirurgia”.

"L'ho tradita": Paolo Bonolis, clamorosa confessione (inedita)

“Mi disse ‘buonasera’ e mi venne istintivo dirle ‘buonasera a lei signora, lei chi era?'”, ha terminato il racconto Bonolis, che ha poi risposto a una domanda sul futuro di Avanti un altro. Di recente sono circolate voci, alimentate da un tweet di uno degli autori, secondo cui la prossima sarà l’ultima edizione del programma di Canale 5: “Finirà per sempre? No. Io prima ho detto che noi facciamo la trasmissione senza assumere sostanze stupefacenti, ecco perché evidentemente se li fa prima tutti lui”.

"Tutto sbagliato". Bufera sugli autori di Paolo Bonolis: la scelta nel mirino

Inoltre Bonolis si è occupato di fare chiarezza su un’indiscrezione che ha fatto molto discutere nelle scorse ore. Si è parlato di una divisione inedita a Ciao Darwin, con l’aggiunta della categoria dedicata alle persone della comunità LGBTQ+. “Non credo che verrà messo in atto - ha spiegato Bonolis - anche perché non ho capito perché gli LGBTQ+ non possano stare insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto”.