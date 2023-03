Francesco Arca, il retroscena esplosivo su Sanremo: "Non mi sono divertito"

10 marzo 2023 a

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1, Francesco Arca ha svelato un retroscena sulla sua breve esperienza al Festival di Sanremo. L’attore è stato invitato sul palco del teatro Ariston per promuovere la serie Resta con me, con l’ultima puntata che andrà in onda domenica 12 marzo su Rai1. Nonostante i sorrisi e l’apparente scioltezza mostrata in quella circostanza, Arca ha confessato di non essersi sentito del tutto a suo agio.

“A Sanremo non mi sono divertito - ha ammesso, sorprendendo la Bortone - ero atterrito, sudavo ovunque. Prima di scendere la scalinata ero completamente bloccato, non sapevo che fare”. Insomma, l’Ariston ha spaventato anche lui, che per costruirsi una carriera da attore ha dovuto lottare a lungo contro il pregiudizio per essersi fatto conoscere al pubblico in qualità di tronista di Uomini e Donne. Da allora ne ha fatta di strada, arrivando a salire anche sul palco di Sanremo.

Nel corso della chiacchierata con Serena Bortone, l’attore ha raccontato anche alcuni aspetti della sua vita privata. In particolare ha parlato delle fragilità che lo hanno portato a vivere diversi momenti di difficoltà e di come è riuscito a superarli. Ha fatto anche un percorso di autoanalisi, che gli ha permesso di rimettersi in piedi: “Non c’è nulla di cui vergognarsi, non è sinonimo di debolezza, ma anzi di grande forza di volontà”.