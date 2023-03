Domenica In, il cantante mascherato in studio: cala il gelo, chi c'è sotto

12 marzo 2023 a

Momenti di grande imbarazzo a Domenica In, su Rai 1, con Mara Venier che tira la volata alla sua ospite Milly Carlucci ospitando una gustosa anteprima del Cantante mascherato, lo show di grande successo che sta per tornare in onda sulla stessa rete. Nel salotto di Zia Mara fa il suo ingresso un cantante misterioso, con la maschera di una volpe. Prende il microfono e con voce filtrata da un vocoder inizia a intonare Azzurro, il classico di Paolo Conte diventato una sorta di vero e proprio inno nazionale grande alla indimenticabile, strascicata interpretazione di Adriano Celentano.

La performance del cantante mascherato è stordente, nel senso peggiore del termine. Stonatissima, vagamente "ubriaca" e ubriacante, un karaoke a tardissima notte. Gli altri ospiti in studio, dalla Carlucci a Serena Bortone, fino a Francesco Facchinetti, strabuzzano gli occhi e si guardano intorno, incerti se applaudire o chiudersi le orecchie. Espressioni basite e sconcertate, mentre dietro l'ingombrante volpe rossa si intravede una Venier letteralmente in lacrime, piegata in due dalle risate.





Finita l'esibizione, il cantante si alza la pesante maschera e rivela la propria identità. Sorpresa delle sorprese: si tratta di Katia Ricciarelli, cantante lirica e voce tra le più belle dell'opera italiana. L'ex moglie di Pippo Baudo tira un sospiro di sollievo, respirando, e lo tirano anche i telespettatori: fortunatamente era tutto solo uno scherzo.