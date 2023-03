Belve, Concita De Gregorio: "Ho avuto un cancro, terapia tutti i giorni"

14 marzo 2023 a

"Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto, ora faccio terapia tutti i giorni": Concita De Gregorio lo ha rivelato a Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Nell'anticipazione dell'intervista, che andrà in onda questa sera, la giornalista ha spiegato: "Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”.

Sui motivi per cui non ha parlato prima della sua malattia, ha confessato: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita". Quando la conduttrice le ha chiesto qual è stato il momento più brutto, la De Gregorio ha raccontato: “È stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che sarebbe stato meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.

La giornalista, poi, ha parlato anche degli anni alla direzione dell’Unità. A un certo punto la Fagnani ha ricordato che lei, in quanto direttrice, si è trovata a dover risarcire i danni per articoli firmati dai suoi giornalisti e giudicati diffamatori dalla magistratura. “Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo”, ha rivelato la De Gregorio. E quando la conduttrice ha insistito per sapere quanto di preciso, la giornalista ha detto: “Ho sborsato, di tasca mia con il mio lavoro in questi dieci anni, più di due milioni di euro”.