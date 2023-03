Belve, Heather Parisi pugnala Lorella Cuccarini: "Mai avuta"

13 marzo 2023 a

Tra un pignoramento in studio e una confessione dolorosa, Heather Parisi ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, trova anche il modo di rifilare una stilettata a Lorella Cuccarini, con la quale non mai corso buon sangue fin dai tempi di Fantastico, a inizio anni Ottanta, quando le due bellissime e biondissime showgirl combattevano per la palma di più amata dagli italiani.

Puntata decisamente movimentata, per la ballerina americana. Prima l'arrivo di un ufficiale giudiziario fatto inviare dal super-manager Lucio Presta per ottenere quanto dovuto dopo una causa per diffamazione vinta. Quindi l'intervista, dolorosa, con la Fagnani. Il passaggio sulla infanzia difficile, a causa della separazione dei genitori, quindi la straziante ammissione di essere stata vittima di "violenza psicologica, fisica e sessuale" da parte di un uomo che le gravitava intorno professionalmente.

C'è però spazio anche per una nota di colore più leggera, quella appunto della chiacchieratissima rivalità con la Cuccarini. "Non c'è stata mai una rivalità - è la spiazzante risposta di Heather -, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un'altra cosa". E quando la Fagnani le chiede se quindi lei si senta più artista, la Parisi taglia corto: "No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune".



Venerdì sera a Benedetta primavera, Heather aveva regalato un'altra stilettata a Lorella insieme alla padrona di casa Loretta Goggi: le due showgirl avevano letto una lettera (finta) firmata appunto dalla Cuccarini in cui criticava la trasmissione, al debutto. Tu chiamale, se vuoi, cortesie per gli ospiti (non invitati).