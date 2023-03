Sallusti contro la Fornero da Floris: "A proposito di cuore, ricordo che lei..."

15 marzo 2023 a

"A me sembra di essere su Scherzi a parte, non a DiMartedì". Alessandro Sallusti ascolta sconcertato le parole di Stefano Bonaccini contro il governo e le critiche velenose di Elsa Fornero e li affonda in un colpo solo. "Abbiamo appena sentito il neo-presidente del Pd pontificare e spiegarci come funziona il mondo - esordisce il direttore di Libero in collegamento con il talk di La7, ospite di Giovanni Floris -. Vorrei ricordare al neo-presidente del Pd che lui tre mesi fa ha fatto un frontale contro gli italiani, nel senso che il suo partito è stato sconfitto clamorosamente, e che un mese fa ha fatto un frontale anche con i suoi elettori. A quello che dice il presidente del Pd non credono né gli italiani né i suoi elettori".

Quindi, la "carezza" ad Elsa, la (ex) ministra più odiata dai pensionati italiani. "Alla dottoressa Fornero, a proposito di leadership, vorrei ricordare che lei ha fatto una riforma delle pensioni che noi, dopo 10 anni, siamo ancora qua a tentare di metterci una pezza". L'ex ministra del Welfare del governo di Mario Monti, quella degli "esodati", si stizzisce: "E' disonesto questo, e lei Sallusti lo sa, perché il Paese era in condizioni molto peggiori di quelle attuali". Ma Sallusti prosegue modello Caterpillar, riferendosi alle accuse della Fornero a Matteo Salvini su Cutro e il karaoke ("Pensavo che non avesse tanta testa, ora credo che non abbia neanche tanto cuore").





"In quanto al cuore, durante il suo governo sono morti migliaia di profughi, di clandestini che attraversavano il mare che nessuno si è mai sognato di mettere sulla sua coscienza. Sono morti anche quando lei comandava, non so se le è chiaro". Risposta della Fornero, con formuletta strappa-applausi: "Io non ho mai comandato, io ho servito il mio Paese".