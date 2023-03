Loretta Goggi, "ospite pericoloso": chi porta in studio su Rai1

15 marzo 2023 a

L’esordio di Benedetta Primavera, la nuova trasmissione di Rai1 condotta da Loretta Goggi, non è stato dei migliori. Adesso l’obiettivo per la seconda puntata è di evitare un calo di ascolti che potrebbe essere legato al mancato gradimento da parte del pubblico. Di conseguenza è pronto un parterre di ospiti di assoluto livello, a partire da quello più “pericoloso”, che è da sempre Morgan.

Oltre a lui, al fianco della padrona di casa si alterneranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero e Flavia Insinna. Tutti nomi di primo piano per continuare il viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, con un confronto tra il passato e il presente. Nel frattempo la Goggi si è raccontata a RadioCorriereTv: “Canzonissima è stato il mio passaggio dalla prosa alla rivista, senza che io avessi mai ballato, fu una specie di salto nel buio”.

“Pensavo che quella Canzonissima - ha aggiunto - fosse un’esperienza una tantum e che poi sarei tornata a recitare. Invece, facendo le imitazioni, sono riuscita a fare quello che, come attrice, non mi avrebbero mai proposto”. La Goggi ha poi parlato del suo nuovo programma: “Cercavo qualcosa che mi identificasse subito. Il ‘maledetta’ era molto giusto per la canzone, per il momento in cui l’ho cantata. Questa volta, andando in onda quasi a primavera, ho pensato che sarebbe stato bello usare il termine benedetta”.