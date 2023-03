Striscia la Notizia "nella banca di Soumahoro": la pesante scoperta

15 marzo 2023 a

Pinuccio e Striscia la Notizia non si arrendono. La trasmissione di Canale 5 vuole a tutti i costi fare chiarezza sulla vicenda che ha visto protagonista il deputato Soumahoro. E in particolare sul mutuo di 270mila euro erogato all’ex sindacalista a fronte di un reddito lordo piuttosto esiguo. Soumahoro ha infatti dichiarato circa 9mila euro nel 2022 e circa 24mila l’anno precedente. Stando alle sue stesse parole, per l’acquisto della casa a Roma costata 360mila euro nel 2022, aveva dato un anticipo di 90mila euro.

Eppure a Pinuccio qualcosa non torna. L'inviato di Antonio Ricci ha mandato un attore nella stessa banca per richiedere un prestito di pari importo a parità di condizioni. Niente da fare. Da qui la domanda: "Ma è possibile ottenere un mutuo di questo genere con un reddito così basso?". O meglio, come ha fatto Soumahoro a ottenerlo?

Da qui la scoperta che Pinuccio definisce "una piccola curiosità". "La banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro". Non è la prima volta che il tg satirico tenta di far luce sul caso ancora oggetto di dibattito.