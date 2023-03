"Cosa faceva Bonolis a letto". L'agguato di Chiambretti, gelo in studio

Roberto Tortora 16 marzo 2023 a

Vatti a fidare degli amici. Così, quando Paolo Bonolis è stato invitato alla prima puntata de La TV Dei 100 E Uno, nuovo format condotto da Piero Chiambretti, mai avrebbe immaginato che il suo amico e padrone di casa potesse fare delle rivelazioni “sconvolgenti” su di lui. Chiambretti, infatti, durante l’ospitata del conduttore di Avanti Un Altro, se n’è uscito con la seguente affermazione: “Ho un’indiscrezione su Bonolis. Sapevate che faceva la pipì a letto fino a quando aveva 11 anni?”. La reazione di Bonolis, tra il divertito e l’imbarazzato, è stata immediata: “Poi a 80 anni si ricomincia, sognavo solo la pipi, poi all’improvviso ho fatto altri sogni”.

Non molti sanno che il papà di Paolo Bonolis, Silvio, era un autotrasportatore di prodotti caseari, mentre mamma Luciana era una segretaria in una ditta di costruzioni. La sua famiglia è di origini rumene, il loro cognome d’origine era “Bonoli”. Divenne Bonolis quando la famiglia si trasferì in Sardegna acquisendo la "s" finale. Al di là della rivelazione scioccante, il marito di Sonia Bruganelli si è lasciato molto andare con i bambini presenti in studio a ricordi e retroscena sul palco de La TV Dei 100 E Uno, un format che ricorda molto un altro programma condotto proprio da Bonolis e dal titolo Chi Ha Incastrato Peter Pan:

"Io non penso mai all’infanzia perché mi sono dovuto occupare di quella degli altri. Ho cinque figli e due mogli? No, due mogli no, l’ho avuta una! Ho pure due nipotini". Quando Chiambretti, poi, ha indugiato sulla fede interista di Bonolis, gli ha rivolto una domanda provocatoria parlando del figlio Davide, che gioca a calcio nella Triestina: “Se tuo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus?”. Bonolis non ha avuto dubbi: “Non posso dirlo, ci sono i bambini. Chiamerei subito l’avvocato”.