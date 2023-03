Benedetta Privamera, raptus di Morgan? "Spacca" la chitarra in diretta

18 marzo 2023 a

a

a

Al via la seconda puntata di Benedetta Primavera. Tra i protagonisti della trasmissione in onda su Rai venerdì 17 marzo, Morgan. Il cantante si esibisce sulle note di Maledetta Primavera, la nota canzone di Loretta Goggi. E proprio qui l'artista si lascia andare a un'ironica gag.

Marco Castoldi, suo nome all'anagrafe, simula di rompere la chitarra, scherzando con tutti coloro che puntano il dito contro le sue esagerazioni in tv. Ancora una volta un colpaccio per la Goggi. Il suo programma procede a gonfie vele, anche se per lei non è tutto così semplice. Raggiunta da Alberto Matano durante La Vita in Diretta, la cantante ha ammesso: "È veramente una faticaccia preparare lo show e poi, diciamoci la verità, io ho una certa età" ha scherzato aggiungendo che: "C’è l’amore, c’è la voglia di fare, ma è pesante".

Per la Goggi è l'inizio di una nuova avventura. "Era da tredici anni che non cantavo", ha confessato tra lo stupore di tutti. A dimostrarlo Matano che, poco prima di presentarla, si è alzato in piedi in suo onore: "Faccio una cosa che non faccio mai, mi alzo". E così è stato. Con tanto di pubblico che ha applaudito.