Amici, "stai rosicando". E Lorella Cuccarini perde la testa: delirio su Canale 5

Nervi che saltano, subito, ad Amici 22, alla prima puntata del serale in onda su Canale 5 e ovviamente condotto da Maria De Filippi. E quando ci sono dei nervi che saltano, in mezzo spesso e volentieri c'è Rudy Zerbi. Ed infatti è proprio così anche in questo caso.

Nel dettaglio lo scontro è con Lorella Cuccarini, la quale ci ha tenuto a vendicarsi, a togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Questo perché nel corso della settimana, Rudy Zerbi aveva dato dell"'imbucato" a NDG.

"Qui non c'è nessun imbucato e non dovresti offendere la tua intelligenza perché tu lo sai che tutti i ragazzi che sono qui è perché hanno preso una media dell’8 da parte di tutti i prof", ha tuonato la Cuccarini, molto infastidica.

Zerbi le ha risposto affermando che Lorella non si prende mai le sue responsabilità. E poi, il diluvio. La furia della Cuccarini, che ha sparato ad alzo zero contro Zerby ricordandogli come non fosse convinto di portare al serale Aaron e Piccolo G, ma "una settimana dopo li hai riempiti di complimenti. Un po' di coerenza!". E ancora: Per una volta potevi evitare. Hai detto una cosa sbagliata a prescindere". Ma Zerbi: "È tutta la sera che stai rosicando. Facciamo cantare NDG che è meglio che canta lui piuttosto che parli tu". Insomma alta, altissima tensione.