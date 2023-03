Giuseppe Conte ridicolizzato da Crozza: "Da quando c'è Schlein..."

19 marzo 2023 a

a

a

Giuseppe Conte nel mirino di Maurizio Crozza. Quest'ultimo ha deciso di imitare il leader del Movimento 5 Stelle nell'ultima puntata del suo programma, Fratelli di Crozza, andata in onda su Canale Nove. In ogni caso, non è la prima volta che il comico genovese indossa i panni dell'ex premier. Anzi. Questa volta Crozza, nei panni di Conte, lamenta il calo di visibilità mediatica che ha colpito lui e gli altri esponenti grillini da quando Elly Schlein è diventata segretaria del Partito Democratico.

Rumors: il contratto (pazzesco) firmato da Maurizio Crozza, i dettagli

La Schlein, in effetti, sembra proprio aver rubato la scena ai pentastellati. Che invece nei mesi scorsi, quando il segretario era ancora Enrico Letta, stavano dimostrando di essere a loro agio nell'area di centrosinistra. O almeno ci provavano. "Perché non hanno eletto Bonaccini? Con lui facevo la figura di Che Guevara, adesso sembro Fanfani", dice un esilarante Crozza durante l'imitazione di Conte.

Segue, poi, l'elenco dei 5 Stelle spariti: Beppe Grillo, Fico, la Taverna, Toninelli... "Il più lungimirante è stato Di Battista; è stato il primo a sparire dal MoviMento, però è riapparso tutti i martedì da Floris", ha chiosato infine l'imitatore, riferendosi alle ospitate dell'ex ribelle grillino a DiMartedì, la trasmissione in onda su La7.