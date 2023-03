Ciao Maschio, altro record per Nunzia De Girolamo: ecco le cifre

19 marzo 2023 a

Quella andata in onda ieri sera è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di Ciao Maschio. La presentatrice, Nunzia De Girolamo, continua a battere se stessa ed infrage un nuovo record di ascolti. Stavolta l’asticella si è spinta fino al 16,6% di share. Un dato clamoroso, considerando le percentuali che alla medesima ora solitamente raccolgono tutti gli altri programmi di seconda serata targati Rai.

Ieri la partenza posticipata di quasi mezz’ora, rispetto al consueto orario, proprio per la chiusura posticipata della prima serata, non ha comunque scoraggiato i fedelissimi telespettatori della De Girolamo. Attorno al tema della trasgressione si sono confessati Alberto Matano, Raul Cremona e Raiz. Nella media stagionale degli ascolti il programma si conferma, abbondantemente, la ‘’seconda serata’’ più vista di tutto il palinsesto televisivo Rai. Ottimo anche il riscontro social, con l’hastag #CiaoMaschio entrato in trend topic su Twitter alle 01:40.