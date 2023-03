Jerry Calà, Barbara Foria in lacrime: "Ecco come sta"

19 marzo 2023 a

“Ci tengo a salutarlo perchè a due giorni dalla fine delle riprese ha avuto un malore, un problema al cuore": Barbara Foria, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, ha voluto mandare un saluto al collega Jerry Calà, colpito da un infarto pochi giorni fa proprio mentre era impegnato sul set di un film che stavano girando insieme. "Io sai che gli ho detto? Che ci ha messo talmente tanto cuore a fare questo film che il cuore ne ha risentito, però sta bene e quindi lo saluto", ha aggiunto l'attrice e comica napoletana.

La Foria, poi, ha aggiunto in lacrime che per il momento il set è sospeso ma tutti aspettano Jerry per continuare a girare. L’attore per fortuna dopo l’operazione sta bene ed è in netto recupero, tanto che ha ripreso a usare i suoi social. Dopo la notizia del grave malore che lo ha colpito, moltissimi No Vax sui social hanno iniziato a supporre che ci fosse una correlazione tra il malore e il vaccino anti-Covid. A tutte queste teorie complottiste, l’attore ha replicato: "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio".

Infine, dopo aver salutato e incoraggiato Jerry Calà, l’attrice napoletana ha concesso una divertentissima intervista alla conduttrice di Da noi a ruota libera presentando anche il suo spettacolo teatrale, "Volevo nascere scema per non andare in guerra". Nel talk di Rai 1 poi sono intervenuti tantissimi altri ospiti, come Claudio Lippi e Barbara De Rossi.