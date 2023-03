Lucia Annunziata, rivolta-FdI: "Volgarità inaudita, ora di cambiare"

20 marzo 2023 a

Fa discutere l'attivismo di Lucia Annunziata che, difendendo la manifestazione sui diritti delle famiglie omogenitoriali, si lascia andare a una parolaccia. È accaduto a Mezz'ora in più e non è passato inosservato a Fratelli d'Italia. Qui, nella puntata di domenica 19 marzo su Rai 3, si parla di maternità surrogata. Ed ecco che la conduttrice sbotta: "E fatele queste leggi, ca**o". Accortasi della gaffe, la Annunziata si è portata le mani sulla bocca e si è immediatamente scusata: "Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico". Davanti a lei la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.

Immediata la reazione del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "È davvero inaccettabile quanto avvenuto ieri durante la trasmissione. La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità", si legge in una nota a firma dei componenti di Fratelli d'Italia della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

"Che senso ha - si chiedono poi - invitare un esponente politico, peraltro ministro, ad un'intervista e poi impedirgli di parlare perché non si condividono le sue tesi? Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto al servizio pubblico, Lucia Annunziata si è resa protagonista di una pessima pagina del giornalismo e dell'emittente pubblica. È arrivato il momento di cambiare pagina, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno". A stretto giro l'intervento di Matteo Salvini che, condividendo il filmato della parolaccia, torna a ribadire: "Abolizione del Canone Rai: la Lega come promesso ha presentato una proposta di legge, chiediamo il sostegno di tutti per approvarla".