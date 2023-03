L'aria che tira, scontro Telese-Storace: "Sa come nasce un figlio?", "Statte zitto"

20 marzo 2023 a

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del riconoscimento dei bambini delle famiglie arcobaleno. A far partire la discussione è stato Fabio Rampelli, che ha risposto a una domanda di Concita De Gregorio: “Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini italiani”.

Tali dichiarazioni sono state riprese da Myrta Merlino, che ha messo a confronto Luca Telese e Francesco Storace nel corso della puntata de L’aria che tira, su La7. I due ospiti hanno dato vita a un confronto piuttosto acceso, con Telese che ha attaccato Storace: “Oggi si è svegliato male. Quei bambini hanno una loro madre biologica, cerchi di non essere superficiale, forse non sa come nascono i bambini. C’è un filo di continuità perché Storace fu tra quelli che combatterono per vietare anche alle coppie italiane la procreazione assistita, che si può fare in tutti i Paesi del mondo”.

“È infantile quando fa così - è stata la replica di Storace - e statte zitto un attimo. Non ho nulla contro gli omosessuali, il tema è la vita di questi bambini: se pensiamo che si può fare tranquillamente come ci pare, io non sono d’accordo. Sono convinto che ci sia un ordine naturale delle cose, poi certo ci sono anche le coppie che trattano male i figli, ma accade in qualunque fattispecie”.