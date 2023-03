Jerry Calà, lacrime in tv: "Coronarie, il rischio di danni irreversibili"

23 marzo 2023 a

"Per fortuna i danni sono stati minimi, le coronarie potevano avere dei danni irreversibili ma per fortuna non è andata così": Jerry Calà, colpito da un infarto nei giorni scorsi, mentre si trovava a Napoli, lo ha detto ad Alberto Matano a La Vita in Diretta su Rai 1. L'attore, che nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale dove è stato operato per uno stent coronario, ha spiegato: "Questa è stata una squadra di medici straordinaria che mi ha salvato la vita".

“Mi hanno detto che in ospedale hai fatto ridere tutti quanti e anche qui adesso in trasmissione lo stai facendo”, gli ha detto a un certo punto il conduttore. E Calà ha confermato dicendo: “Erano tutti miei fan e mi chiedevano il tormentone ‘Libidine'”. La paura è stata grande ma per fortuna alla fine le cose sono andate per il meglio.

L’infarto che ha colpito Jerry Calà nei giorni scorsi ha spaventato enormemente i fan dell’artista. Nonostante il brutto momento, però, l'attore ha dimostrato di non aver perso il senso dell’ironia: “Finalmente sto bene e sono stato dimesso a pieni voti dalla clinica di Napoli dove hanno fatto un lavoro stupendo, non ho mai visto tanta velocità”, ha raccontato dopo lo scampato pericolo.