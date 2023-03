Dritto e rovescio, la ladra fa impazzire Luxuria: "Perché rubo"

24 marzo 2023 a

A Dritto e Rovescio c'è un'ospite "eccezionale": una borseggiatrice rom. A lei, Mari, si rivolge subito Vladimir Luxuria. L'ex deputata e attivista, nella puntata di giovedì 23 marzo in onda su Rete 4, chiede alla donna se "quello che rubate ve lo intascate voi o, una volta arrivate nella roulotte, c'è qualcuno - padre o marito - che sta in panciolle e si intasca tutto". "Io - dice la donna - non ho marito. Parlo per me, non mi manda nessuno".

"Tuo padre?", rincara la dose Luxuria nello studio di Paolo Del Debbio. "Mio padre - risponde Mari - sta in Bosnia per tutta la vita. Non mi manda nessuno a rubare, non voglio essere comandata da nessuno. Io rubo per me e guadagno per me". Ma Luxuria non è convinta, sicura che "non per tutte è così".

Ma non finisce qui, perché la borseggiatrice si difende: "Io non vado a rubare dentro i bar, ma qualsiasi cosa che facciamo, ormai è una moda filmarci". Il riferimento di Mari è alla polemica sollevata da una consigliera del Pd che, invece di prendere le difese dei cittadini che denunciano i continui furti, ha preso le parti dei ladri. "Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. Punto", sono state le parole di Monica Romano. Parole che hanno in poco tempo scatenato la polemica.