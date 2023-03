"Berlusconi?". Il dito di Gigi D'Alessio: cala il gelo a Felicissima sera

25 marzo 2023 a

a

a

Da Anna Tatangelo a Silvio Berlusconi: l'intervista di Gigi D'Alessio a Felicissima sera regala parecchie sorprese e il merito è dei padroni di casa Pio e Amedeo, tornati su Canale 5 con tutta la loro (finta) cattiveria. L'amatissimo cantautore neomelodico napoletano accetta la sfida: deve trasformarsi in un perfetto radical-chic. Per prima cosa, i due comici di Foggia gli fanno indossare gli indumenti adatti. "Questa è la rella di Francesco De Gregori, però per te si chiama Anna-rella", è il riferimento ovvio alla sua storica ex Anna Tatangelo. Primo momento di imbarazzo.

"Fa le interviste. Ma mai...": Fabio Fazio ridicolizzato da Pio e Amedeo





Secondo punto: serve un nome d'arte, anche per poter dribblare eventuali bucce di banana. “Adesso potresti usare un nome d’arte… Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu? Ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance". Gigi preferisce non polemizzare e commenta con un laconico "Esatto".

"Quando l'ha saputo ha fatto la faccia...": Pio e Amedeo, bordata sulla Toffanin

Poi si scende un po' più nel personale. A proposito del tira e molla con la Tatangelo, Pio e Amedeo fanno notare a D'Alessio che "ogni sette otto anni cambi le fidanzate, come le macchine…". Qui Gigi arrossisce un po' e giura fedeltà alla sua nuova compagna Denise Esposito, da cui nel gennaio del 2022 ha avuto un figlio: "Prometto che non cambierò mai più fidanzata".

Capitolo soldi. Pio e Amedeo rivelano di essere stati ospiti del cantante nella sua lussuosa abitazione a Roma e regalano una chicca ai telespettatori: Gigi ha fatto installare un impianto anti-zanzare da 18mila euro. "Sai chi me lo ha consigliato?", conferma D'Alessio indicando con l'indice verso l'alto. Sì, proprio i piani alti di Mediaset: "Berlusconi?", domandano i conduttori, e D'Alessio annuisce.