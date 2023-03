"Questo non va fatto". Ben Affleck zittisce Fabio Fazio: cala il gelo

27 marzo 2023 a

a

a

Per mettere i piedi in testa a Fabio Fazio ci vuole… Ben Affleck. Scimmiottando, infatti, il famoso gioco di parole di Maccio Capatonda, si sintetizza bene il siparietto capitato durante l’ultima puntata di Che Tempo Che fa tra l’attore americano, collegato dagli Usa, e il conduttore ligure. Ben Affleck, infatti, è stato ospite del salotto di Rai 3 per promuovere il suo ultimo film Air – La Storia del Grande Salto, da lui diretto e interpretato insieme all’amico Matt Damon. Una pellicola che racconta la storia di Michael Jordan e del suo rapporto con la Nike quando era già un talento, ma ancora non era diventato mito e leggenda del basket. È la storia, soprattutto, di coloro che lavoravano per il marchio sportivo e che decisero di puntare tutto su quel campione per creare una linea di scarpe che avrebbe avuto un successo planetario. Il fulcro dell’opera, infatti, è la trattativa che portò MJ e la madre a firmare con Nike.

Fazio, la voce pesantissima: "Fuori dalla Rai, chi arriva al suo posto..."

Durante il collegamento con Fazio, subito salta all’occhio alle spalle di Ben Affleck un certo disordine presente nell’abitazione e su Twitter sono partite le battute, che hanno tirato in ballo anche la moglie Jennifer Lopez, rea di non aver sistemato casa prima della diretta del marito. Come se non bastasse, Fazio ha involontariamente fatto infervorare l’attore americano, nel momento in cui gli ha chiesto se Michael Jordan avesse già visto il film. Apriti cielo: “Non voglio fare promozione sfruttando Jordan, non sarebbe giusto. Il film ruota su altro – spiega acceso Ben Affleck - su chi in quel periodo era al suo fianco. Non voglio speculare su Michael, non va fatto”.

"Non posso dire niente": chi terrorizza Fabio Fazio con sole 4 parole

“Era solo una curiosità”, la replica imbarazzata di Fabio Fazio. E sui social, anche in questo caso, giù di frecciate: “Non fate arrabbiare Ben”, uno dei commenti. Per addolcire nuovamente l’atmosfera, Fazio ha chiesto ad Affleck se anche la moglie, Jennifer Lopez, lo avesse aiutato nella stesura della sceneggiatura: “Si, mi ha dato una mano nella scrittura. Lei è una donna brillante, mi aiuta in tutto ciò che faccio. Regola numero uno – commenta, divertito stavolta, Ben Affleck - bisogna collaborare con la propria moglie. Bisogna scambiarsi i pensieri, mia moglie ha sempre idee migliori delle mie”. Sì, l’amore regna ancora sovrano in casa Affleck-Lopez.