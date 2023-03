Barbara D'Urso dalla Venier, il gesto che sconvolge Rai e Mediaset

Roberto Tortora 27 marzo 2023 a

Visita a sorpresa a Domenica In. Durante l’ultima puntata, nel corso della chiacchierata di Mara Venier con Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, è spuntata con un videomessaggio registrato all’improvviso… Barbara D’Urso! La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, è molto amica della Labate e ha colto la palla al balzo per mandarle parole al miele. Non solo a lei, ma anche alla Venier. Il pubblico è rimasto basito, non si aspettava di vedere una donna del Biscione apparire nella trasmissione di punta della domenica della tv di Stato. Soprattutto dopo che, in passato, proprio con Mara Venier c’era stato più di uno screzio.

Nel periodo relativo alla messa in onda di Domenica Live, talk rivale per qualche anno di Domenica In, la D’Urso più volte rimarcò i dati relativi agli ascolti per cercare di rubare la leadership dello share. Purtroppo vanamente, visto che il suo programma è stato chiuso. Per tutta risposta, la Venier aveva messo like a diversi post che, invece, prendevano di mira la collega di Mediaset. E invece, nel videomessaggio inviato da Barbarella, c’è stato spazio solo per bontà d’animo e umorismo. Queste le parole di Barbara: “Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara".

"Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no - prosegue la D'Urso -. E poi sai quanto ci amiamo. Spiega a Mara perché sono in pigiama, raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’. Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, con un cuore grande così. Sei mamma Roma, figlia Roma, sorella Roma, nonna Roma. Tu sei, ci sei sempre. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno, adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci racconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?”.

Infine, il messaggio al miele per Mara Venier: “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. Ciao ciupa, i love you”. Mara e Barbara… chissà che in futuro non le vedremo co-condurre addirittura un programma insieme!