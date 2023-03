Milly Carlucci, doccia gelata? "Chiude il Cantante Mascherato"

28 marzo 2023 a

Una doccia fredda per Milly Carlucci? La quarta edizione de Il Cantante Mascherato, il format in onda su Rai 1, sta faticando in termini di ascolti. E così Viale Mazzini avrebbe deciso che il programma, voluto fortissimamente dalla conduttrice, volto di punta Rai, chiuderà i battenti.

L'esplosiva indiscrezione viaggia su Dagospia, secondo cui già su questa edizione da poco ripartita i dirigenti di Viale Mazzini nutrissero qualche dubbio. "Lo show del sabato sera di Rai 1 - scrive il sito di Roberto D'Agostino - sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: Otto milioni di investimenti per sei puntate. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione", taglia corto Dago.

Insomma, secondo quanto rivelato un ruolo decisivo nella possibile scelta della Rai lo avrebbero proprio i costi di produzione. Tutt'altro discorso, ovviamente, per Ballando con le Stelle, confermatissimo con l'altrettanto confermatissima Milly Carlucci: il format funziona, appassiona, fa discutere, combatte con la concorrenza e anche in termini di costi e profitti fa il suo.