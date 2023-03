Il Cantante mascherato, bomba sulla Carlucci: "Balle, tutta una finta"

24 marzo 2023 a

Durissimo sfogo di una persona che lavora dietro le quinte della quarta edizione de Il Cantante Mascherato, lo show partito il 18 marzo su Rai uno condotto da Milly Carlucci. In una intervista al sito Mow, questa "gola profonda" ha rivelato segreti e follie sul programma e sulla conduttrice a partire dal malore dei Ricchi e Poveri in Baby Alieno: "Tutta una finta. I costumisti si erano raccomandati coi Ricchi e Poveri: 'Signori, una volta dentro, non muovetevi troppo perché c’è pochissimo spazio'. Quelli, invece, si sono messi a fare tipo la festa al Piper che manco avessero 15 anni. Chiaramente, è andata a finire che il costume ha ceduto, si è rotto in diretta. Allora Carlucci è entrata nel panico perché era, appunto, in diretta. Flavio Insinna le ha dato un ottimo assist dicendole: 'Baby Alieno aveva così tanta voglia di ballare che si è spogliato' Lei gli ha risposto: 'Flavio abbia pietà, andiamo in pubblicità'. Al rientro, si è partiti subito con la storia del malore. Certo, soprattutto uno di loro era sudatissimo, ma questa pantomima del 'Si sono sentiti male' non era vera. È andata in scena per nascondere il fatto che il costume si fosse rotto".

Ci sarebbero poi molti con il reparto creativo de Il Cantante Mascherato: "Purtroppo c’è una certa costumista che detta legge e impone la sua visione senza che nessuno la fermi. Fa sempre questi ridicoli bozzetti che non hanno nulla di tecnico, sembrano disegnati da una bambina di 5 anni. Per chi ci lavora, te lo assicuro, è davvero mortificante ritrovarsi a doverli poi scolpire e assemblare sul serio. Le tempistiche sono fuori di testa. Troppo spesso arriva tutto all’ultimo. Altrimenti, in genere, funziona comunque così: Carlucci contatta i concorrenti e poi chiede loro 'Che animale ti senti di essere?'. A quel punto, se qualche stro*** se ne esce con: 'Non so, mi sento un idra a sette teste', la Carlucci pensa: 'Bigger is better' e quindi richiede l’idra a sette teste. Ora il problema è che facendo così, purtroppo se trovano un concorrente a due settimane dal promo, il reparto costumi ha due settimane per mettere insieme questo stramaledetto idra a sette teste. Ti pare possibile?”.

E ancora, attacca la Carlucci: "Ho assistito a una telefonata fatta da lei a un costumista alle 22.30. Praticamente alla vigilia della diretta, voleva che rendesse il pelo della maschera del Lupo 'più tondo'. Ma cosa vuol dire? Come quella volta in cui lamentava che la testa del pappagallo apparisse troppo 'larga'. Ma ci doveva stare la capoccia di una persona là dentro, come si poteva fare altrimenti?". Insomma. "la disorganizzazione imperante è un bel problema. Milly Carlucci è una grandissima professionista, ma fa la conduttrice ed è perfetta in quel ruolo. Non dovrebbe interferire col reparto tecnico perché non ne ha le competenze. Poi è la sua ossessione per la segretezza a prolungare i tempi di attesa dei concorrenti nei costumi, dove davvero si respira a malapena. Dovrebbe essere rivista anche l’età media del cast. Perché per sopportare quel tipo di stress, soprattutto fisico, ci vogliono persone più giovani e piene di energie. Altrimenti, diventa un rischio per la salute", conclude.