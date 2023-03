Il Cantante mascherato, De Sica sbotta: "Che figura di m***"

26 marzo 2023 a

a

a

Al Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci qualcosa è andato nel verso sbagliato. Come è noto i giurati hanno il compito di smascherare gli "animali" sotto cui si cela un artista che canta. Il gioco è basato su indizi e dritte per arrivare la nome corretto del vip mascherato. Christian De Sica è stato protagonista di una colossale figuraccia. L'attore si è infatti giocato "La Maschera d'Oro" per togliere il costume allo Scoiattolo.

Le parole di De Sica hanno stupito tutti: "Anna Falchi, è lei ad aver cantato 'E la luna bussò' di Loredana Bertè". Una scelta che ha lasciato senza prole tutti gli altri concorrenti presenti in studio: per Serena Bortone ad esempio si tratterebbe di Alessia Marcuzzi, per Iva Zanicchi è Elisabetta Gregoraci.



Maria De Filippi, la "telefonata privata" prima dei funerali di Costanzo: cambia il quadro

A questo punto si va allo smascheramento e scopre di aver sbagliato in modo clamoroso. La reazione di De Sica sui social è diventata immediatamente virale: "'Na bella figura di m...ho fatto". E questa frase in pochi istanti è diventato un vero e proprio tormentone di questa nuova edizione del Cantante Mascherato. Probabilmente la prossima volta attenderà qualche attimo in più prima di giocarsi una "Maschera d'Oro"...