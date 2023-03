Milly Carlucci, "chiusura immediata"? La furia della conduttrice: parole pesanti

31 marzo 2023 a

Milly Carlucci ha deciso di rispondere a tono alle indiscrezioni secondo cui Il Cantante Mascherato è a rischio chiusura. Alla luce degli ascolti bassi delle prime due puntate - e dell’alibi di scontrarsi con il serale di Amici di Maria De Filippi - si sono subito diffuse in rete voci secondo cui lo show di Rai1 non verrà confermato per un’altra edizione. Addirittura, secondo qualcuno, c’è il rischio di chiusura immediata, che però non sembra concreto.

Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza con un post su social: “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente”.

Non è finita qui, perché la Carlucci ha continuato il suo sfogo: “Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare sono le fake news perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda. Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontano dalle notizie false. Ci vediamo sabato”.